Pinto da Costa ataca "ignorantes" que "vaticinaram um dezembro fatídico" para o FC Porto

No editorial da edição de janeiro da revista Dragões, que viu a luz do dia esta terça-feira, Pinto da Costa projetou o novo ano do FC Porto "recheado de êxitos".O presidente dos azuis e brancos, de 84 anos, também fez uma análise ao passado mês de dezembro e disparou para alvo incerto."Os mesmos que andam há 40 anos a fazer-nos funerais ligeiramente exagerados vaticinaram, no início do mês passado, que dezembro seria um mês fatídico para o FC Porto. Terminámo-lo com vitórias claras sobre um rival direto na luta pelos títulos nacionais e na liderança do campeonato, o principal objectivo que assumimos em cada temporada. Só os muito desatentos ou muito ignorantes – e os que acumulam – podem ter ficado surpreendidos com as nossas prestações", escreveu, salientando, depois, o papel de Sérgio Conceição."A competência do nosso treinador é demasiado evidente – e já vai na quinta temporada consecutiva à frente do FC Porto -, além de que a qualidade da equipa também é inquestionável. Surpreendentes só podem ser, por isso, os azares que por vezes também nos podem bater à porta", referiu Pinto da Costa.E prosseguiu de faca afiada: "A irracionalidade que pode levar alguns dos nossos adversários a pensar que somos tão fracos como eles desejariam não é só motivada por uma avaliação errada do nosso momento atual. Esses ignoram igualmente que o FC Porto tem acumulado sucessos ao longo de várias décadas porque tem conseguido ser sempre fiel a um conjunto de princípios transmitidos entre as diversas gerações de treinadores, jogadores e dirigentes".E concluiu assim: "Unidos e solidários, resistentes perante todas as adversidades, mais preocupados com o clube do que com qualquer um de nós, fechamos 2021 em alta no futebol e em todas as outras modalidades. Foi com base nesses valores, apesar das injustiças que nos impuseram e que não temos como controlar, que nos sagrámos campeões do Mundo de hóquei em patins no pavilhão do Sporting. Seguindo a mesma linha, acredito que teremos um ano de 2022 recheado de êxitos".