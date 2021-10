Pinto da Costa avaliou arranque da equipa no campeonato: «Excelente prestação»

Pinto da Costa lançou também um olhar sobre o início de época da equipa de futebol e não escondeu a sua satisfação pela trajetória no campeonato. O presidente do FC Porto considera que está a "corresponder" às expectativas, lamentando apenas a derrota frente ao Liverpoool, na Champions.





"Chegar a este ponto do campeonato com uma ida a casa de um rival e estar a um ponto de outro rival que ainda não foi a casa de nenhum dos outros rivais, nem teve nenhum jogo frente aos adversários diretos, será para ele o FC Porto e o Sporting, acho que é uma excelente prestação. Em termos de Liga dos Campeões, empatar em casa do campeão espanhol é magnífico. Diante do Liverpool foi um acidente que quem anda no futebol percebe que em cima do começo do jogo, no aquecimento, perder um jogador influente como o Pepe, e aos 15 minutos de jogo perder o Otávio, que era fundamental na manobra, numa equipa jovem isso sentiu-se, e foi uma derrota com que não contávamos, mas que se compreende", referiu o líder dos dragões.