Pinto da Costa 'avisa' italianos: «Conceição tem qualidade para trabalhar em qualquer sítio, mas já está no clube certo»

Pinto da Costa aproveitou uma entrevista à 'Gazzetta dello Sport', nas vésperas de o FC Porto receber o Inter, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para deixar um aviso ao futebol italiano sobre Sérgio Conceição."O Sérgio tem experiência e paixão pelo seu trabalho. É um dos melhores treinadores na Europa, não sou eu quem o afirma, são os resultados. Ele tem qualidades para poder trabalhar em qualquer sítio, mas já está no clube certo e espero que continue", atirou Pinto da Costa na entrevista hoje publicada, quando questionado se o técnico vai, mais tarde ou mais cedo, assumir a liderança de um clube italiano.O FC Porto perdeu o jogo da primeira mão, por 1-0, mas Pinto da Costa garante que não há no seio da formação portista qualquer desejo de vingança. "Isso não existe no futebol. O Inter vai tentar fazer o seu melhor e nós também", explicou, acrescentando que Sérgio Conceição falou-lhe de Inzaghi. "O período do Sérgio em Itália foi muito formativo. Não conheço o trabalho do Inzaghi, mas para treinar um dos maiores clubes da Europa, é preciso ter qualidade. Mais do que o treinador ou as individualidades, temo a equipa do Inter."Pinto da Costa é presidente do FC Porto há 41 anos e quando chegou à liderança dos dragões o futebol em Itália era bem diferente. "É verdade, quando me tornei presidente o futebol italiano era o mais dominante no Mundo. O sistema beneficiou de presidentes como Berlusconi, Moratti ou Agnelli, mas agora o poder mudou-se para Inglaterra e os vossos clubes perderam relevância, muito pelo facto de já não serem dirigidos por pessoas como as que mencionei. Seja como for, ainda estão entre os melhores e nunca é fácil defrontar clubes italianos, como o Inter mostrou. Nestes 41 anos de presidência, um dos meus maiores orgulhos foi termo-nos mantido competitivos na Europa."Em Itália há já muitos clubes que foram comprados por investidores, algo que Pinto da Costa considera que dificilmente acontecerá com o FC Porto. "O nosso caso é diferente do Inter e do futebol italiano em geral. O FC Porto pertence aos sócios, está organizado de modo a manter-se a salvo de qualquer investidor. Cada país tem o seu modelo, não estou a dizer que um é melhor do que o outro, mas o nosso será sempre baseado na pertença dos sócios. De resto, os jogadores sabem que aqui têm as condições perfeitas para melhorar, escolhemo-los sob certos aspetos e temos paciência."A finalizar, o líder portista falou José Mourinho, ex-treinador do FC Porto que agora comanda a Roma: "O seu sucesso não me surpreende, está no topo há mais de duas décadas e depois da Roma outros desafios e outros grandes clubes vão querer contratá-lo, porque ele é um pre-destinado."O FC Porto recebe o Inter amanhã, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a partir das 20 horas.