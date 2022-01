Pinto da Costa com a comitiva portista em Lisboa

Pinto da Costa integra a comitiva do FC Porto que chegou a Lisboa para pernoitar antes do encontro deste domingo com a Belenenses SAD, no Jamor.O presidente dos azuis e brancos esteve perto do grupo durante a tarde e deixou o Dragão em conjunto com o autocarro onde Sérgio Conceição e os jogadores se fizeram transportar, mas desta vez tendo optado por deslocar-se numa viatura particular.Aproveitando esse facto, a dada altura da viagem o líder portista adiantou-se ao veículo oficial e chegou ao Hotel Altis pouco menos de uma hora antes do resto da comitiva, tendo posteriormente, segundoapurou, jantado em conjunto com o grupo como é habitual, fazendo sentir a sua presença antes de mais uma jornada relevante para a defesa da liderança do campeonato por parte do FC Porto.