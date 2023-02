Pinto da Costa com indireta ao Benfica e Rui Costa: «Nós não tratamos os árbitros por tu»

Entre as críticas à arbitragem após o FC Porto-Gil Vicente (1-2), Pinto da Costa deixou uma indireta a Rui Costa, presidente do Benfica, recordando o momento em que o líder das águias confrontou (tratando-o por 'tu') o árbitro Tiago Martins no túnel após o encontro dos encarnados em Braga. Ao mesmo tempo, apontou o dedo às decisões de arbitragem tomadas no Vizela-Benfica de ontem."Olhe, nós não tratamos os árbitros por tu, não lhes chamamos a atenção, nem sequer com eles falamos. Espero que o Conselho de Arbitragem medite bem no que se passou na jornada e, sobretudo, nas nomeações que fez, porque o senhor António Nobre, como VAR no jogo do Benfica-Vizela na primeira volta, influenciou o resultado marcando um penálti contra o Vizela e agora em Vizela estava distraído, eventualmente a ler os versos do António Nobre", disse ainda", disparou o presidente portista, em declarações ao Porto Canal.