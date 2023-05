Pinto da Costa com outro troféu

Depois de no último sábado ter estado no Dragão Arena a vibrar com a conquista do título nacional por parte da equipa de voleibol feminino da AJM/FC Porto, Pinto da Costa marcou presença no museu do clube, na manhã de ontem, para receber o troféu referente à vitória no campeonato, o terceiro consecutivo. Uma conquista acompanhada de muito perto pelo presidente, de 85 anos, que se fez notar no pavilhão em diversas jornadas.

"Para mim é uma grande alegria sempre que venho aqui receber uma taça, seja de que modalidade for. (...) Os treinadores ensinam, mas são os atletas dentro do campo que materializam os nossos sonhos e trazem taças para o Museu", referiu Pinto da Costa, em declarações feitas aos meios de comunicação do FC Porto.