Pinto da Costa com recado de "marisco e cerveja" para o Benfica

Pinto da Costa recebeu a equipa de hóquei em patins do FC Porto no museu do clube para a entrega da Taça de Portugal conquistada pelos dragões a 9 de abril, na final contra o Benfica. Nas suas declarações, o líder portista deixou uma farpa às águias à boleia da recente vitória encarnada na Golden Cup."Fico muito feliz por ver a forma como vocês atuam, este ano está a ser fantástico: fomos Campeões do Mundo, vencendo a Intercontinental, embora agora tenham descoberto que uma taça de amigos na Corunha é a mais importante do Mundo, deve ser porque lá há muito marisco e muita cerveja. Quero felicitar-vos e dizer-vos que tenho uma fé enorme de que os títulos desta época não vão ficar por aqui. Esta é já uma época de ouro no hóquei em patins do FC Porto", referiu Pinto da Costa, perante a presença, entre outros, do treinador Ricardo Ares e de Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto.De recordar que odisputada em Paredes e pretende a repetição do encontro.