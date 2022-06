Pinto da Costa: «Com Sérgio Conceição como treinador, o FC Porto nunca foi campeão da 'silly season'»

Pinto da Costa falou daquilo que considera o "campeonato do mercado" na sua página mensal na revista Dragões. No referido artigo de opinião, o presidente do FC Porto não se mostrou preocupado com as movimentações dos rivais na luta pelo título e lembrou que os dragões, desde que Sérgio Conceição assumiu o comando da equipa, nunca foram apontados como favoritos no defeso, mas depois acabaram por ser campeões na maioria das vezes."Esta história é muito longa, mas recuarmos aos últimos cinco anos. Desde que temos o Sérgio Conceição como treinador, o FC Porto nunca foi campeão da 'silly season', e foi sempre atacado pelos mesmos e com os mesmos argumentos: vendia mal, contratava mal e tinha um plantel com pouca qualidade, enquanto os rivais de Lisboa estavam prontos para temporadas extraordinárias. No final dessas épocas, o FC Porto ganhou mais vezes do que os outros e ganhou o que interessa: o campeonato a sério, que dá uma taça verdadeira, daquelas que vão para os museus. É por isso que encaro o presente com otimismo e até com algum divertimento. Enquanto muito se distraem a enterrar-nos, vamos trabalhando para conseguir daqui a um ano o que conseguimos ainda há um mês. E para que voltem a fazer de nós descampeões, mesmo sendo campeões", escreveu Pinto da Costa, recordando que todos gostavam de estar no lugar do FC Porto."Chegados a este verão, em condições normais, diríamos que existe uma equipa que se encontra numa situação desportiva em que todas as outras gostariam de estar: é campeã nacional, venceu a Taça de Portugal, vai disputar a Supertaça, está qualificada para a Liga dos Campeões e vai ser cabeça de série na competição de clubes mais importante do mundo. Essa equipa é o FC Porto, o que campeão do que interessa. As outras são descampeãs", fez questão de vincar.