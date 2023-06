Pinto da Costa confirma saída de Uribe: «Tenho pena mas vai ter um contrato fabuloso"

Pinto da Costa analisou, este domingo, a conquista de mais uma Taça de Portugal do FC Porto e, pelo meio, confirmou que Uribe está mesmo de saída, embora tenha referido a Arábia Saudita quando as informações existentes apontem para um contrato fabuloso do colombiano de 32 anos sim, mas com o Al-Sadd, do Qatar."Sim, ainda não encontrei ninguém que dissesse o contrário. Tivemos imensas oportunidades. O guarda-redes do Sp. Braga fez uma excelente atuação e o nosso não teve oportunidade de mostrar o seu valor", começou por dizer à RTP3."Este é que é o verdadeiro espírito do dragão, e mesmo com 10 jogadores não se sentiu que estávamos com um a menos. Marcámos mais um golo e continuámos a controlar o jogo"."Ele vai falar comigo sempre que queira, se calhar ainda vamos falar hoje. Sobre o futuro, tanto eu como ele sabemos. Eu sou o presidente do FC Porto e ele o treinador. Esse é o futuro. Óbvio [que o futuro é com Sérgio Conceição]. Se eu e ele temos o compromisso de mais um ano, qual é a dúvida? Sei que ele continua, que tem contrato com o FC Porto. Não faz sentido pedir a um indivíduo que tenha contrato para cumprir contrato. Isso não é um assunto"."Os tubarões andam no mar e o Sérgio Conceição não é marinheiro"."Quando os jogadores têm uma cláusula de rescisão, não podemos garantir que este ou aquele fica. Qualquer jogador pode sair. Depois, consoante os que saem, temos de refazer o plantel. Diogo Costa, Pepe, Otávio, Toni Martínez, Marcano... Fala-se em todos. Fala-se em 28 jogadores para sair. Os que têm cláusula de rescisão é fácil sair se pagarem. Uribe? Esse sai. Tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita e há muito que sabemos que não havia possibilidade de o manter, são números que o futebol português não comporta. Tenho pena, é um grande atleta e jogador"."Foi uma época boa sem ser brilhante. Em quatro títulos ganhar três... Não podemos dizer que é uma má época. Mas não é excecional, essa foi quando ganhámos tudo. Queremos sempre vencer tudo e não vencendo tudo nunca é excecional. Há outros que não ganharam nada e acham que fizeram uma boa época..."."Não faço ideia. Receção na Câmara não. Os jogadores é que vão combinar, naturalmente que vão festejar. Isso é sempre o departamento do futebol que organiza".