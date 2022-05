Pinto da Costa: «Continuidade de Sérgio Conceição não é assunto, tem contrato...»

Sérgio Conceição tem mais dois anos de contrato com o FC Porto, mas devido ao sucesso que tem atingido é natural que desperte a cobiça de clubes dos principais campeonatos da Europa. De qualquer forma, segundo afirmou Pinto da Costa este domingo ao Porto Canal, "a continuidade do treinador não é assunto". O presidente ainda acrescentou que a próxima "já está a ser preparada".





: "A próxima época já está a ser preparada. O Sérgio Conceição já pensa na Taça de Portugal, mas eu ainda tenho outros objetivos, no voleibol (entretanto consumado), no andebol… Como presidente de todas as modalidades, reconhecendo que o futebol é a grande paixão de todos os portistas, a minha intenção é que se ganhem títulos em todas. No futebol, é a Taça o próximo objetivo para conseguirmos a dobradinha, e quando acabar a Taça vamos logo pensar na Supertaça.": "A continuidade do treinador não é assunto, uma vez que ele tem contrato de dois anos e sempre disse que queria ficar, cumprir o contrato, por isso não é assunto. A época vai ser preparada não através de jornais como outros fazem, mas nos nossos gabinetes com a maior descrição possível. O que é preciso é que nos mantenhamos todos juntos, dirigentes, atletas, treinadores, adeptos, que também são muito importantes. A demonstração que o clube deu nos últimos dias, tanto em Lisboa como depois aqui no FC Porto, foi fantástica. Tenho a certeza que no próximo sábado, creio que o jogo será sábado, com o Estoril voltemos a dar."

Sem moscas no Jamor: "Na final da Taça, já que dois clubes, um do norte e outro do centro, têm que ir a Lisboa jogar, que ao menos enchemos aquele estádio do Jamor, que normalmente está às moscas. Que não haja moscas nem mosquitos por não haver espaço para eles."