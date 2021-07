Pinto da Costa contra “discriminação”: «Há necessidade de revolta»

A propósito de um episódio ocorrido em 1993, e que motivou a indignação dos adeptos portistas, que saíram à rua em massa para protestar, Pinto da Costa revelou que a discriminação de que tem sido alvo o desporto, por causa da pandemia, deveria mobilizar as pessoas.

“Acredito na afirmação da sociedade civil, dentro da disciplina, e acho que está a fazer falta, não só no desporto mas mais concretamente no futebol, com esta vergonha de estarem abertos os teatros e os centros comerciais e o futebol não poder ter 50 pessoas, uma revolta do povo”, referiu o presidente, no episódio de ontem da série ‘Ironias do Destino’, no Porto Canal.

Pinto da Costa recordou ainda a batalha de Roterdão, em 1993, quando houve uma ameaça de bomba no hotel onde estava a comitiva. “Era uma invenção para tirar a equipa do descanso” e ninguém levou a sério.