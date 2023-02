Pinto da Costa arrasador após o FC Porto-Gil Vicente: «Acabem com o VAR...»

Pinto da Costa criticou a arbitragem do FC Porto-Gil Vicente após a derrota dos dragões por 2-1, em declarações ao Porto Canal."Perante as atuações do VAR de hoje e o VAR António Nobre no último jogo de Vizela... Faço um pedido para que acabem com o VAR. Porque haver VAR para uns e não haver VAR para outros, faz um sentido de verdade contrário ao que deve ser o jogo. Se para uns o VAR atua e para outros não, acabe-se com o VAR. Porque não se está a fazer nada, só se está a gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato", começou por dizer Pinto da Costa."Naturamente que o público compreendeu que os jogadores deram o máximo. Nove contra 11 era uma missão quase impossível, sobretudo com a dualidade de critérios na exibição de cartões amarelos que resultou no vermelho ao Uribe", acrescentou. "Mas repito. A grande da lição desta jornada, não é deste jogo, é acabe-se com o VAR. Para a verdade desportiva, acabe-se com o VAR! Haver VAR para uns e não haver para outros... não, acabe-se com isso", apontou."Já falei [com os jogadores e equipa técnica]. Disse-lhes que tenham paciência. Sentiram na pele o que lhes foi feito. Lutaram o máximo. Vamos continuar a lutar, mas se calhar temos de nos dedicar mais às competições estrangeiras, mas vamos continuar jornada a jornada a tentar conquistar a vitória", concluiu Pinto da Costa.