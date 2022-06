Pinto da Costa: «Darwin é a prova de que não é possível resistir ao poderio inglês»

Pinto da Costa aproveitou uma questão relativa a Vitinha para dar uma 'bicada' a André Villas-Boas. O antigo técnico dos dragões disse na véspera que é cada vez mais difícil aos clubes portugueses segurarem os seus melhores jogadores, face ao poderio económico dos clubes ingleses, e o presidente lembrou a saída de Villas-Boas para o Chelsea com a época praticamente a começar para confirmar essa desigualdade nos mercados. O presidente portista deu ainda como exemplo mais recente a saída de Darwin para o Liverpool."Eu acho que ninguém melhor do que o André Villas-Boas para fazer essa afirmação, porque ele sabe que foi o dinheiro do futebol inglês que o tirou, a oito dias do início do campeonato, da sua cadeira de sonho. Portanto, se o treinador que estava numa cadeira de sonho, a oito dias de começar o campeonato, quando tudo estava preparado por ele, abandona o FC Porto para ir treinar para Inglaterra, é óbvio que eles têm poder económico, até pela questão dos impostos que cria logo desigualdade extrema. Porque se um jogador ganhar aqui 1 milhão, ao clube custa 2,2 milhões de euros, e noutros países custa ao clube 1,5 milhões de euros. É uma inferioridade grande. E a prova de que não é possível resistir está na última aquisição que o Liverpool fez, do Darwin. Agora, repito, se vierem pelo Vitinha com um euro abaixo da cláusula de rescisão ele não sai", referiu Pinto da Costa, durante a apresentação da parceria com a Betano.