Pinto da Costa de fora das felicitações de António Costa: «Não me faz diferença»

Pinto da Costa leu a mensagem que António Costa deixou ao FC Porto pela conquista do 30.º título do campeonato nacional e não deixou de reparar num pormenor. "Teve o cuidado de por de parte os dirigentes. Sinto-me felicitado numa pequena parte porque sou adepto, mas como presidente acho que fui propositadamente excluído, o que não me faz diferença nenhuma", afirmou o presidente portista ao Porto Canal, este domingo. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também foi visado por Pinto da Costa.: "Do Presidente da República não recebi nada, do Governo recebi uma mensagem de parabéns, através de um diretor, do Secretário de Estado do Desporto, de resto nada. O senhor Primeiro- Ministro teve o cuidado de felicitar o FC Porto, falando dos treinadores, dos atletas e dos adeptos. Teve o cuidado de por de parte os dirigentes. Sinto-me felicitado numa pequena parte porque sou adepto, mas como presidente acho que fui propositadamente excluído, o que não me faz diferença nenhuma.": "O poder político tem aquela mentalidade de que Portugal é Lisboa. Quando o Sporting ou o Benfica vencem fazem uma festa, recebem-nos e fazem discursos; quando o FC Porto ganha o Presidente da República aproveita para dizer que façamos a festa e depois dá os parabéns ao Sporting, ao Benfica e ao Sp. Braga porque ficou em 4º. Mas isso é perfeitamente normal num país que é ridicularmente centralista, não podemos esperar mais do Presidente da República e do Primeiro-Ministro."