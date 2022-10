Pinto da Costa: «Dedicamos, eu e toda a equipa, esta vitória a Fernando Gomes»

? Jorge Nuno Pinto da Costa: “Dedicamos, eu e toda a equipa, esta vitória ao nosso amigo e grande campeão Fernando Gomes. Desejamos uma rápida recuperação, estamos todos à tua espera” pic.twitter.com/80Qvhkyhky — FC Porto (@FCPorto) October 8, 2022

Pinto da Costa dedicou a vitória do FC Porto sobre o Portimonense, no Algarve (0-2), a Fernando Gomes. Recorde-se que o 'bibota', de 65 anos, está internado nos cuidados intensivos de um hospital, em observação. O antigo avançado, que luta contra um cancro no pâncreas desde outubro de 2019, sofreu ontem, quinta-feira, um AVC."Dedicamos, eu e toda a equipa, esta vitória ao nosso amigo e grande campeão Fernando Gomes. Desejamos uma rápida recuperação, estamos todos à tua espera", disse o presidente portista aos meios do clube.