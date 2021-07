Pinto da Costa deseja que Fábio Cardoso e Pepê "tragam sucesso ao FC Porto"

Pinto da Costa falou, ao início da tarde desta quinta-feira, sobre os dois reforços garantidos pelo FC Porto para 2021/22. E começou por Fábio Cardoso, o defesa-central ex-Santa Clara que foi apresentado pela manhã.





"Naturalmente se o apresentámos é porque consideramos que é um elemento válido para integrar o plantel. Desejo-lhe as maiores felicidades, qualquer jogador que chegue ao FC Porto vem com grande vontade de triunfar e é isso que eu espero. Que aconteça com ele e com todos aqueles, como o Pepê, que já foi anunciado, que tragam o maior sucesso para o FC Porto e para eles também individualmente", afirmou o presidente do FC Porto.