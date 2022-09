Pinto da Costa desmente, antigo presidente do Benfica, no livro "A verdade de Vieira", onde o ex-líder das águias conta que Pinto da Costa lhe disse o seguinte: "Garanto-te que no Porto nunca eras detido."Ora, já depois de ter sido distinguido pela AF Porto, esta noite, o presidente dos dragões falou aos jornalistas e foi confrontado com este tema. "Sobre o que disse do Vieira, a justiça não funciona por cidades nem regiões, portanto é óbvio que nunca disse isso e é fácil demonstrá-lo", afirmou Pinto da Costa.