Pinto da Costa diz que o quarto Dragão de Ouro de Conceição "não foi o último, nem o penúltimo"

Acabou em apoteose, com o discurso longo e sentido de Pinto da Costa, a 35.ª edição dos Dragões de Ouro. O presidente, de 85 anos, falou de todos os 'dragonados' da noite e dedicou palavras especiais a Sérgio Conceição que, pouco antes, tinha recebido o prémio de Treinador do Ano e, no seu discurso, referiu-se ao presidente como padrinho."Treinador do Ano, obviamente, não podia ser outro que não o Sérgio Conceição. Não é por ser padrinho dele, como ele disse na brincadeira, porque os meus afilhados são todos aqueles que sentem, vivem, vibram e servem o FC Porto com dedicação inexcedível como ele faz. Os que fazem assim, são todos meus afilhados, no bom sentido, e naturalmente que tive muito prazer, como presidente e como amigo, de entregar este quarto Dragão de Ouro da carreira a Sérgio Conceição. Estou crente, e tenho a certeza, que não foi o último, nem sequer o penúltimo", referiu Pinto da Costa, provocando um rasgado sorriso no treinador.Ainda no que toca a referências a elementos do plantel principal do futebol portista, Pinto da Costa colocou Otávio nos píncaros: "O Futebolista do ano, o Otávio, a quem os colegas carinhosamente chamam 'Baixinho', é do tamanho da Torre dos Clérigos, corre o campo todo, tem pilhas que nunca mais acabam, disputa o primeiro lance como se fosse último e o último como se fosse o primeiro. Tem tudo para continuar a brilhar no futebol português, tudo para continuar a ser um verdadeiro Dragão de Ouro no FC Porto."Também não faltaram os elogios ao guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional, Diogo Costa. "O Atleta do Ano, um jovem que desde os 12 anos no FC Porto deu razão à sua paixão pela baliza. Acompanhei o seu crescimento nos diversos escalões, conseguiu a pulso chegar até à equipa principal, com trabalho, intuição e inteligência, como se viu quando o seu treinador, com espanto de muitos e desacordo de alguns, o lançou como guarda-redes principal da nossa equipa e ele respondeu de forma brilhante. Conquistou um lugar como titular da nossa equipa e tornou-se no melhor guarda-redes português, o que o levou até à Seleção", prosseguiu o presidente, para, depois, concluir sobre Gonçalo Borges."A Revelação do Ano, o Gonçalo Borges, a gazela do futebol português. Tem um potencial extraordinário, uma orientação que tem dado muitos frutos. Se souber e continuar a dedicar-se e a ouvir os conselhos do treinador, não será uma esperança, uma revelação, será um valor seguro do FC Porto e do futebol português", rematou Pinto da Costa.