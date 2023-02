Pinto da Costa diz que Pedro Guerra "anda a fugir do tribunal": «Qual é o problema de me encontrar?»

Pinto da Costa passou hoje pelo Tribunal do Bolhão, no âmbito do processo movido pelo FC Porto contra o comentador Pedro Guerra , antigo diretor de conteúdos da BTV, que não compareceu na sessão."Sinto-me incomodado com tudo neste processo, porque é realmente uma vergonha. O Sr. Pedro Guerra falta ao Tribunal. Na última sessão enviou um e-mail ao Tribunal à meia-noite a dizer que estava doente e no dia seguinte, ou no próprio dia, apareceu na televisão a falar como se nada fosse. Hoje, também parece que também não apareceu. Doente não deve estar, porque há fotos dele num jantar com o Dr. Luís Filipe Meneses em Lisboa e estava com grande animação e bom aspeto. Portanto, é lamentável. Quando as pessoas têm de reconhecer os seus erros, é uma coisa. Quando difamam, quando mentem, quando dizem como ele disse, perentoriamente, que tinha a certeza e agora não vem mostrar o que tem para justificar essa certeza tão certa, é lamentável. Mas espero que seja feita à justiça", começou por dizer Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.Questionado sobre se consideraria isto uma forma de Pedro Guerra não se cruzar consigo, Pinto da Costa respondeu assim: "Não é não me encontrar. É uma tentativa de não vir a Tribunal. Qual é o problema de me encontrar? Eu não o conheço pessoalmente, portanto, não tinha contacto com ele. E se ele tivesse medo de alguma coisa, trazia a segurança ou pedia à PSP, que está sempre com rigor a defender as pessoas que possam estar perigo - o que é ridículo pensar isso. Ele não anda a fugir de mim. Ele anda é a fugir do Tribunal."O presidente do FC Porto acrescentou ainda que qualquer indemnização que possa surgir será entregue numa instituição. "Não há entendimento. Qualquer indemnização que venha será para uma instituição de caridade. Até digo concretamente: será para o Coração da Cidade. Não pus esta ação para fins lucrativos ou pessoais. É apenas para que pessoas como essas possam, com tanta certeza, deixar de dizer mentiras que difamam o FC Porto, o Conselho de Arbitragem e os próprios árbitros", apontou, frisando que Pedro Guerra "fez aquilo apenas para pressionar os árbitros".