Pinto da Costa diz que Rui Costa está a manter a escola de Vieira: «Cada um segue o seu mestre...»

Questionado sobre a recente queixa do Benfica sobre as suas palavras na revista 'Dragões', Pinto da Costa diz que não se surpreenderem porque Rui Costa está a seguir a escola de Luís Filipe Vieira."Creio que a queixa que fizeram de mim foi pelo editorial na Dragões. Queria congratular-me que ao fim de 38 anos a revista tenha tal sucesso que até no Benfica a lêem. Em relação à queixa, para mim não representa nada. Não me admira porque o presidente do Benfica foi o delfim de Luís Filipe Vieira. Sempre me foi apresentado como seu delfim e sucessor. Esta a manter uma certa escola desse tempo do Benfica. Cada um segue o seu mestre, voltava a escrever o mesmo sem medo de qualquer castigo. Só quem tem uma escola daquelas pode considerar aquilo ofensivo", referiu o líder dos dragões à margem da renovação de Pepe, completando: "Ele para mim nunca foi meu colega, quando eu jogava no Infesta ele ainda não existia. Do tempo que o conheço, foi o tempo em que era o delfim, o herdeiro, entre comas, de Luís Filipe Vieira."Sobre a reta final da Liga, Pinto da Costa voltou a frisar que espera que não haja erros que influenciem resultados e lembrou dois jogos do Benfica. "Eu espero que sim, agora, naturalmente que erros sempre houve. E aquilo que digo no meu editorial é fazer votos que não haja erros que influenciem resultados, como já houve este ano e toda a gente sabe. Eu não disse que houve erros de propósito, nem erros por desonestidade, existem erros. Porque errar é humano. Agora, que houve erros vocês sabem muito bem. Nem vos preciso de falar no V. Guimarães-Benfica, ou no Vizela-Benfica... E os erros em Vizela aconteceram com um árbitro [Nuno Almeida] que para mim é um dos melhores árbitros portugueses. Ponho as minhas mãos no fogo pela sua honestidade. Não estou a criar mau ambiente, mas os erros existiram. Não ponho em causa a seriedade de ninguém, apenas espero que não haja erros", atirou o líder dos dragões.Por fim, questionado sobre o clima de toxicidade que existe no futebol português, Pinto da Costa deixa o desejo de que as coisas se acalmem nestas semanas de decisões. "Eu acho que sim, espero isso e da parte do FC Porto, as pessoas apenas reagem a respostas. Reagimos às declarações de Fernando Seara, presidente da MAG do Benfica, como acho que essa intoxicação que existe nem sequer é dos clubes, é dos tais 'paineleiros' que fazem os programas chamados desportivos que, de desporto, não têm nada. Esses é que incendeiam o futebol português. Não me compete calá-los, se acham que é isso que ajuda o futebol português, continuem", finalizou.