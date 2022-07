Pinto da Costa e a contratação de David Carmo: «Depois do acordo, Salvador teve ofertas melhores»

David Carmo chegou ao FC Porto por um valor pouco visto em negócios entre clubes portugueses e, em entrevista ao Porto Canal, elogiou a forma como António Salvador conduziu o processo. Isto porque depois do acordo com os dragões, chegaram a Braga propostas ainda mais elevadas pelo central."Estudámos muito, tivemos muitas ofertas de jogadores, mas o treinador deu o aval, sem qualquer dúvida, ao David Carmo. A partir daí foi necessário negociar com o António Salvador, o que é sempre difícil, mas tem uma vantagem, quando ele chega a acordo, aperta a mão e depois, venha o que vier, o contrato está fechado. Portanto, prefiro pessoas que sejam difíceis de negociar, mas não é preciso escrever. Aliás, fizemos o contrato com o David Carmo sem haver alguma caneta ou esferográfica. Foi um aperto de mão e estava feito. Depois disso, ele teve vários contactos, com melhores ofertas, mas ele disse sempre que já estava feito com o FC Porto. Portanto, isso também dá uma grande tranquilidade quando há pessoas com quem se pode negociar", revelou Pinto da Costa, levantando depois um pouco do véu das eventuais negociações para a contratação de João Victor, que acabou por rumar ao Benfica."Também devo confessar que houve outros a quem demos corda, porque a fasquia do David Carmo estava muito alta. A cláusula era de 40 milhões de euros, havia ofertas de 30 milhões, que não se concretizaram porque o jogador também não estava muito interessado em ir para certos clubes. Foi um bocadinho também de dizer 'se não for assim, temos de ir para outro, mas que também resolve'. Felizmente resolveu-se e fiquei impressionado com o caráter e a postura do jogador, assim como o treinador [Sérgio Conceição] também me transmitiu a mesma opinião, depois de ter uma conversa com ele. Foi uma grande aquisição, agora tem de demonstrar na prática, mas estou convencido que contratámos um jogador que vai estar muitos anos na Seleção Nacional", considerou.