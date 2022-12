Pinto da Costa e a entrega das Rosetas de Prata: «É uma demonstração da vitalidade do clube»

Em 25 anos muita coisa muda, mas o amor ao FC Porto permanece



Entrega de Rosetas de Prata #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/kKEIzN3mA3 — FC Porto (@FCPorto) December 5, 2022

Numa cerimónia que se iniciou esta segunda-feira e se encerra amanhã, sempre na Tribuna VIP do Estádio do Dragão, os sócios do FC Porto há 25 ou mais anos começaram a receber as Rosetas de Prata. Algumas delas foram entregues por Pinto da Costa, que confessou toda a sua satisfação."É sempre um prazer porque 25 anos é já uma grande fidelidade ao clube. Representa que as pessoas entraram para sócias do FC Porto para ficarem e espero que daqui a 25 anos estejam a receber a de 50 porque isto é a força do clube, é uma demonstração da vitalidade do clube. A afluência das pessoas que quiseram mesmo vir cá é um bom sinal de identificação com o clube. Há milhares de pessoas a receber a roseta de 25 anos. Isso é uma prova de fidelidade. Muitas das pessoas a quem entreguei disseram-me que os filhos já são sócios e, por isso, vão estar aqui no futuro como os pais", afirmou Pinto da Costa aos meios de comunicação do clube.Além do presidente, também outras figuras do FC Porto marcaram presença, tal como os vice-presidentes Vítor Baía, Alípio Jorge Fernandes e Paulo Mendes, o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar Jorge Carvalho Guimarães, o vogal da Direção Luís Fernandes, o secretário da mesa da Assembleia Geral Fernando Sardoeira Pinto, o provedor do sócio Rodrigo Barros e as antigas glórias João Pinto, Rui Barros, Domingos Paciência, Capucho e Maniche.