Pinto da Costa e a gala Dragões de Ouro: «Cerimónia que me enche de satisfação»

O FC Porto vai premiar, na noite desta segunda-feira, aqueles que mais se notabilizaram durante a época passada, ao serviço dos azuis e brancos, na 35.ª edição da gala dos Dragões de Ouro. Pinto da Costa falou de um evento que o "enche de satisfação"."Tenho boas expectativas, é sempre uma festa poder distinguir os melhores e, ao entregarmos 16 Dragões de Ouro e um Dragão de Honra é, para mim, uma grande satisfação", afirmou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.E prosseguiu sobre o troféu: "Naturalmente que não é um prémio qualquer, é o mais significativo troféu que entregamos desde janeiro de 1986, referente ano 1985. Ano após ano tem sido uma felicidade para mim poder presidir a estas cerimónias que me enchem, como a todos os portistas, de satisfação e gratidão para aqueles que foram premiados", frisou.Prosseguindo sobre o regresso do evento aos moldes utilizados durante o período pré-pandémico, o presidente, de 85 anos, registou: "Não deixamos de fazer, no ano passado foi com menos gente e, há dois anos, só com os galardoados, individualmente, em diversos pontos das nossas instalações. Agora é diferente, na nossa casa, aqui no Dragão Arena, com esta decoração magnífica, com o dragão ali imponente a presidir à cerimónia. É uma alegria muito grande poder reviver festas como antes da pandemia."Tanto assim é, que Pinto da Costa fez questão de marcar presença nos ensaios. "Não foi só hoje à tarde, estive também ontem à noite a assistir aos ensaios, a ver as luzes, com o Pedro Rio, que tem sido o motor desta festa. Tive o prazer de confraternizar com alguns artistas de quem sou amigo há muitos anos", explicou o presidente do FC Porto, comentando, depois, aquele que costuma ser o ponto alto da noite, quando sobe ao palco para falar à nação azul e branca."Não faço discursos, só transmito o que sinto na alma, sem preocupação de fazer discurso. Vou ver se, enquanto estou ali sentado, penso e vou alinhavando umas ideias. É uma festa, com todos juntos e o que é preciso é um ambiente de fervor clubístico, de grande amizade entre todos", registou para concluir depois."Estou naturalmente feliz, sobretudo depois de um ano tão vitorioso. Vamos ter aqui vários galardoados ligados a modalidades que foram campeãs e, num ano difícil, conseguimos vencer em quase todas elas e, em várias, mais do que um título", rematou.A gala, refira-se, começa às 21.30 horas.