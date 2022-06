Pinto da Costa e a homenagem em Gaia: «Até achei que era por causa da dobradinha...»

Pinto da Costa foi ontem elevado a cidadão honorário de Vila Nova de Gaia, numa cerimónia que teve lugar no Auditório Municipal daquela edilidade nortenha. Uma distinção que surpreendeu o presidente do FC Porto, mas que o deixou orgulhoso."Foi uma surpresa enorme, porque não sabia. Vim aqui porque fui avisado que o meu irmão, a título póstumo, seria galardoado, e foi por isso que vim com a viúva dele. Quando cheguei começaram a dar-me os parabéns, ainda julgava que era da dobradinha, mas afinal... É um orgulho enorme levar esta medalha, gosto muito de Gaia, Gaia e Porto estão unidos e cada vez vão estar mais, porque quando tivermos a ponte de D. António Francisco dos Santos vamos estar unidos até ao céu, foi uma alegria muito grande e fico grato ao presidente Eduardo Vítor Rodrigues, por quem tenho uma grande estima e uma grande consideração", revelou Pinto da Costa.De notar que o líder dos dragões se escusou a responder a questões sobre a atualidade desportiva do FC Porto.