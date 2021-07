Pinto da Costa e a operação ao coração: «Só via estrelas, já julgava que estava no céu»

Em setembro de 2012, Pinto da Costa foi operado ao coração, numa intervenção programada e que decorreu dentro da normalidade. O momento, ainda assim, mereceu destaque em mais um episódio da série documental 'Ironias do Destino', que passou na noite desta segunda-feira no Porto Canal.





"Já estava há dois ou três anos a saber que precisava de fazer a operação. Tinha a [artéria] aorta dilatada e o doutor Puga estava-me sempre a dizer isso. Um dia disse 'quando acabar o campeonato vou tratar disso'. Fui ao doutor Filipe Macedo e ele disse-me que havia uma necessidade urgente de fazer a operação. Estávamos no fim de maio e havia o problema das transferências e quis deixar tudo orientado. Havia uma folga à terceira jornada, o FC Porto jogava em Olhão e depois havia uma paragem de 15 dias. Foi aí que fui operado e correu bem, felizmente, se não tivesse corrido mal não estávamos aqui a conversar, porque ainda não há ligações para o outro mundo [risos]", contou, revelando ainda que não sentiu medo."Não, porque me foi posto como um facto irreversível. Lembro-me que estive na véspera a trabalhar até às 7 horas da tarde e só aí é que disse às pessoas que estavam comigo que no dia seguinte não ia trabalhar, porque ia ser operado. Encarei com toda a naturalidade", lembrou Pinto da Costa, que destacou também a rapidez na recuperação: "Ao fim de oito dias há estava em casa e ao fim de um mês já estava no Dragão. Mas estava sempre em contacto, até mesmo no hospital, as pessoas iam lá tratar das coisas e eu nunca me desliguei. Só em dois dias em que estive a dormir, só via estrelas [risos], já julgava que estava no céu, mas não estava."A data da cirurgia, dia 4 de setembro de 2012, passou depois a ser motivo de celebração. "Este [último] ano não pôde ser por causa da pandemia, mas todos os anos, nesse dia, no príncipio de setembro, junto os médicos que me operararam, o cardiologista Filipe Macedo, o doutor Paulo Pinho, cirurgião, a anestesista, a doutora Raquel, e fazemos um jantar comemorativo do meu aniversário. Afinal de contas, ressuscitei. Dois dias antes houve um jantar do Victor Hugo, um grande hoquista, com médicos. Um deles chama-me ao lado e diz-me assim, 'olhe, eu sei que segunda-feira você vai ser operado, mas não tenha problemas, o Paulo Pinho é do melhor que há. Se fosse à aorta, é que você estava tramado com f'. Eu fiquei pensar...mas eu ouvi falar na aorta...peguei no telefone e liguei ao doutor Puga. 'Doutor, a que é que eu vou ser operado?', à aorta disse-me ele, 'mas um colega seu acaba de me dizer...', 'ah ele é burro, 'se é burro não sei, sei que é médico, você não me anda a enganar?', 'não', 'pronto, seja o que Deus quiser'. Não me assustei, mas não foi muito animador quando ouvi isso [risos]", contou Pinto da Costa.