Pinto da Costa e a renovação de Pepe: «É por justiça e mérito e não por amizade»

Pinto da Costa não escondeu o orgulho por ver Pepe renovar contrato no dia em que celebra 41 anos desde que tomou posse como presidente do FC Porto. E deixou no ar a possibilidade de esta não ser a última renovação do capitão."É com muito prazer, como calculam, no dia em que completo 41 anos de presidente, que vejo o nosso capitão – que já é general – a assinar mais um contrato com o FC Porto. Na minha primeira campanha eleitoral., quando um jornalista me interrogou que o meu programa era impossível, devido à ideia do rebaixamento do estádio e à ambição de somar uma conquista europeia, eu disse que o impossível só demora mais tempo. Parecia impossível que um atleta de 40 anos renovasse contrato com mérito, por aquilo vale e joga no presente. Não foi impossível, só durou 40 anos. Tinha a certeza que íamos fazer contrato e, se calhar, não é o último. Provas no campo e no dia a dia que além de capitão és um exemplo e um companheiro para quem tem o gosto de privar contigo no balneário. Esta renovação é por justiça e mérito e não por amizade que tenho por ti. Desejo-te maiores felicidades, tens muitos triunfos na tua carreira e espero que ainda este ano tenhas mais e que no próximo ano continues a somar. És um exemplo para todos os que trabalham no FC Porto", referiu o presidente, que ainda considerou Pepe o melhor central da história dos dragões."Estou convencido que não será a última renovação [esta época].""Vinha-me a cabeça a vida dele do primeiro ao último momento. Todos os momentos são iguais a ele mesmo: a dar o máximo, com grande carácter e lealdade… Escolher só um momento bom é impossível. Se fosse um mau eu teria que pensar, mas momentos bons são todos.""O Pepe é uma figura maior da história do FC Porto, não posso dizer que é o número 1, 2 ou 3. Na história do FC Porto há vários nomes que ficam na história, ele fica na história, na história do FC Porto. Pepe é um deles, há muitos nas mais variadas gerações. Desde que vejo futebol vi sempre jogadores que ficaram na história do FC Porto, o Pepe é um deles."