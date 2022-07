Pinto da Costa e a saída de Francisco Conceição: «Clube é dirigido de dentro para fora. É assunto encerrado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pinto da Costa abordou a polémica gerada pela saída de Francisco Conceição para o Ajax, frisando tratar-se de um assunto que está encerrado."Não alimento polémicas. Este clube é dirigido de dentro para fora. É um assunto encerrado, qualquer jogador que entra ou que sai é porque foi vontade comum entre nós e os jogadores", referiu o presidente do FC Porto.Recorde-se que Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, reagiu no Instagram à notícia avançada por Record relativamente à saída do jogador para o clube holandês, atirando, em referência a Sérgio Conceição: "Filho meu nunca prejudicaria o Porto!"