Pinto da Costa e a Supertaça: «Num país estupidamente centralizado, é um raro motivo de satisfação...»

Numa mensagem divulgada no programa oficial da FPF acerca da final da Supertaça, entre FC Porto e Tondela, Pinto da Costa realçou a importância de um título ser discutido "em Aveiro e entre uma equipa do Norte e outra do Centro"."Num país estupidamente centralizado, é um raro motivo de satisfação", aponta o presidente dos azuis e brancos. "Um FC Porto-Tondela em Aveiro é mais uma prova de como o futebol pode estar à frente e dar um exemplo de democracia num país em que esta ainda não se cumpre plenamente", focou ainda Pinto da Costa."Num país estupidamente centralizado, é um raro motivo de satisfação verificar que um importante título de futebol vai ser discutido em Aveiro entre uma equipa do Norte e outra do Centro. São várias as razões que fazem do futebol uma atividade muito importante para a economia e a sociedade portuguesas.Goste-se ou não, é o futebol que mais contribui para levar o nome do país a todo o mundo. Goste-se ou não, salvo muito raras exceções, são figuras do futebol os portugueses mais reconhecidos. Goste-se ou não, é o futebol que permite aos políticos, muitas vezes, aparecerem publicamente a associarem-se a sucessos para os quais não contribuíram, mas que tentam capitalizar em popularidade.Goste-se ou não, o futebol, asfixiado em impostos, representa uma atrativa fonte de receitas para o Estado. Goste-se ou não – e há cada vez mais gente que não gosta, não tenho dúvidas –, é o futebol que muitas vezes está na linha da frente das lutas contra muitas injustiças, nomeadamente as que provocam desequilíbrios insustentáveis entre os diferentes territórios do país.Um FC Porto-Tondela disputado em Aveiro é mais uma prova de como o futebol pode estar à frente e dar um exemplo de democracia num país em que esta ainda não se cumpre plenamente. Ao contrário do que muitos gostariam, a democracia não se esgota nas eleições. Portugal só será plenamente democrático quando houver igualdade de oportunidades para todos os cidadãos em todo o país. Tenho a certeza de que esta Supertaça vai contribuir para a felicidade de muita gente de muitos sítios cronicamente esquecidos.A minha expectativa, naturalmente, é que além deste pequeno contributo para atenuar injustiças flagrantes este jogo também possa ser um excelente espetáculo desportivo e termine com mais uma vitória do clube que detém a hegemonia desta competição."