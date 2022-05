Pinto da Costa e as eventuais saídas no plantel: «Espero é manter o mesmo nível»

Apesar de já contar com vários títulos no currículo, Pinto da Costa conquista a vibrar com as conquistas do FC Porto."Naturalmente que a dobradinha é sempre recordada anos após ter acontecido, portanto, já de si mostra que é um feito importante. Mais uma vez conseguimos. A primeira vez que vi o FC Porto conseguir a dobradinha foi em 1956, fico muito feliz por termos, mais uma vez, alcançado isso [dobradinha]. Nunca tinha visto o estádio tão bonito, espero poder voltar cá para poder ver mais espetáculos como este", referiu à Sic Notícias. O dirigente foi ainda questionado sobre eventuais felicitações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro: "Não sei, ainda não abri o telemóvel, mas de certeza que não. No entanto, isso não é importante. O importante é que o Governo esteve aqui representado pela senhora ministra Ana Catarina Mendes, estiveram os secretários de estado e esteve o senhor presidente da Assembleia da República. Com sinceridade, notei eu, felicitaram-me pela conquista do FC Porto".Pinto da Costa abordou ainda a próxima temporada. "Espero manter o maior número possível, não gosto de vencer o passe dos jogadores. Se tiver de sair alguém, a equipa terá de ser retocada. Espero é manter o mesmo nível e vamos partir para a próxima época com a mesma ambição de sempre, de ganhar", rematou.