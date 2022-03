Pinto da Costa e Jean-Michel Aulas voltaram a trocar presentes

Notre président @JM_Aulas et Jorge Nuno Pinto da Costa, Président du @FCPorto, lors du dîner officiel au restaurant @PaulBocuse. #OLFCP pic.twitter.com/Q0JJ3hTsup — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2022

Pinto da Costa e Jean-Michel Aulas, presidentes de FC Porto e Lyon, respetivamente, encontraram-se esta quarta-feira no jantar oficial entre as direções dos dois clubes, que antecedeu o encontro da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.O repasto ocorreu no restaurante de Paul Bocuse, local muito apreciado pelo líder dos dragões desde que lá jantou, em 2004, quando o FC Porto também jogou contra o Lyon, mas nos quartos de final da Liga dos Campeões, prova que viria a conquistar, em Gelsenkirchen. Na altura, os dragões empataram a duas bolas em França, pelo que valeu o triunfo da 1.ª mão, no Dragão, por 2-0.Tal como aconteceu há uma semana, os dois presidentes voltaram, agora, a 'trocar galhardetes', tendo o presidente portista recebido uma lembrança muito especial, em forma de leão.Lyon e FC Porto defrontam-se a partir das 20 horas, no Estádio Groupama. A equipa francesa parte com vantagem, por fruto do triunfo por 1-0, no Estádio do Dragão.