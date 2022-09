Pinto da Costa e o apedrejamento ao carro da família Conceição: «Merece o nosso repúdio»

Pinto da Costa reagiu, esta terça-feira, ao apedrejamento do carro da família Conceição, após a goleada aplicada pelo Club Brugge ao FC Porto, no Estádio do Dragão.No seu editorial na edição de setembro da revista Dragões, o presidente portista falou de três das várias lições que aprendeu em "seis décadas de dirigismo desportivo e quatro de presidência do FC Porto" e reservou a última para o referido incidente."Terceira lição: somos muito mais fortes quando os nossos inimigos são só externos. É evidente que uma das formas de tentar derrubar-nos passa por procurar dividir-nos. É a isso que se dedicam muitos paineleiros, vários deles repetentes nessa tarefa quase sempre inglória. Mas não nos podemos limitar a resistir perante eles. Acima de tudo, não lhes podemos dar nenhuma razão para nos atacarem. E temos de ser absolutamente intolerantes em relação a atitudes de supostos portistas que se comportam como inimigos do clube. O que se passou com o apedrejamento do carro da família do Sérgio Conceição depois de um jogo foi um acontecimento abjeto que merece o nosso repúdio. Quem o praticou, se for sócio do FC Porto e estiver, por isso, sob a alçada disciplinar do clube, terá de ser severamente penalizado", escreveu Pinto da Costa.A primeira das lições que o presidente partilha, diz respeito ao campeonato nacional e reza assim: "Nenhum campeonato está ganho ou perdido a 27 jornadas do fim. Na última época, por esta altura, tínhamos 17 pontos (mais um do que agora) e estávamos a quatro do líder (menos um do que hoje). Acabámos a época campeões e a bater o recorde de pontos da liga. Claro que estar à frente é sempre melhor do que atrás. Mas a nossa posição atual, não sendo a desejável, não é sentença nenhuma".E prosseguiu com referências a Taremi. "Quando ganhamos, os nossos inimigos reagem e intensificam os combates contra nós. Podia recuar mais de 40 anos e relembrar como é que nos tiraram o tricampeonato em 1980, depois do bi que quebrou 19 anos de jejum. Mas não preciso de ir tão longe. Todos se lembram do que nos impediu de ganhar em 2019, um ano depois de termos travado um penta que era dado como adquirido à partida. Nos últimos quatro meses ganhámos as três principais competições nacionais. Somos, por isso, um alvo a abater pelos mesmos de sempre. A campanha infame da comunicação social de Lisboa contra o Taremi é uma manifestação disso mesmo", assegurou, lembrando um comentador "que disse que o carro da família do Sérgio Conceição foi apedrejado por causa do discurso de denúncia do centralismo, é outro exemplo – que prova, além disso, até que ponto pode ir o fanatismo pelo centralismo".Por fim, Pinto da Costa deixou um apelo à união da nação azul e branca. "Estas três lições convergem numa ideia: quanto mais unidos, mais possibilidades temos de combater quem nos quer mal e de contribuir para os sucessos das nossas equipas. Com menos adeptos, menos recursos e longe do centro do poder, temos ganho muito mais do que os outros. E temos todas as condições para continuar a fazê-lo. Juntos", rematou.