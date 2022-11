Pinto da Costa e o castigo a Sérgio Conceição: «Não estava à espera»

O castigo a Sérgio Conceição, que vai retirar o treinador do dérbi Boavista-FC Porto, não caiu bem junto dos dragões e Pinto da Costa, líder máximo do clube, deu conta disso mesmo este sábado. "Não estava à espera. Tenho aqui as imagens, ainda agora me mandaram, mas é o que é", referiu, à margem da apresentação do livro de Oscar Cruz, antigo dirigente portista.Já sobre o dérbi, Pinto da Costa disse "esperar o mesmo de sempre: ganhar".