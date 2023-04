Pinto da Costa e o discurso no balneário: «Disse-lhes que estava muito chateado por terem ganho só por 2-1»

Em declarações aos jornalistas após o final do Benfica-FC Porto (1-2), Pinto da Costa revelou, com tons de ironia, o que disse aos jogadores no balneário sobre a exibição demonstrada no estádio da Luz. "Disse que estava muito chateado por eles terem ganho só por 2-1", começou por dizer o presidente portista, mostrando-se confiante que o rival perderá mais pontos até ao final do campeonato e desejando que vingue a "derrota indevida" que o FC Porto sofreu diante do Inter Milão na Liga dos Campeões.

"Acreditamos que vamos ganhar ao Santa Clara. Os analistas são vocês, não há dúvida como [o jogo] decorreu", acrescentou.





"Pode-se perder pontos em todos os jogos. Para já, a minha precupação é o Santa Clara.""Disse que estava muito chateado por eles terem ganho só por 2-1.""É o nosso salão de festas. Infelizmente hoje foi só festa no jogo, mas foi muito bom. O Benfica está a fazer uma bela época, tem uma bela equipa, espero que nos vingue da derrota indevida que tivemos contra o Inter. Mas hoje ninguém teve dúvidas. Os jogos correm da forma como o adversário deixa, hoje o FC Porto não deixou o jogo correr o jogo como o Benfica queria.""Fui recebido cordialmente", terminou.