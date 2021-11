Francisco Conceição recebeu, esta segunda-feira, o Dragão de Ouro para Atleta Revelação do Ano. Um galardão que Pinto da Costa se revelou muito feliz por entregar e que, garante o presidente, nada teve que ver com o facto de este ser filho de Sérgio Conceição."O Francisco. Costumo dizer-lhe que é meu sobrinho, porque o pai dele é para mim um irmão mais novo. Mas não foi por o considerar assim, nem por ser filho do treinador. Foi eleito e o pai não sabia, só soube depois de lhe ter sido atribuído. Merece-o. Porque com 17 anos apresentou uma desenvoltura e um empenhamento na luta pelas vitórias sempre que entrava em campo. Por isso, Francisco, tive uma alegria enorme em entregar-te este troféu e em sentir a forma emocionada como festejaste com os teus irmãos e com os teus pais", disse o presidente do FC Porto.