Pinto da Costa e o futuro como presidente: «Nunca direi que vou sair, mas sim que já saí»

Já depois de ter falado em exclusivo a, Pinto da Costa respondeu a perguntas dos jornalistas no final do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto, organizado pela comissão de recandidatura, e não deixou nada sem resposta."Se concretizarmos aquilo que nos parece estar cada vez mais perto, a famosa dobradinha a moda do Porto, será para mim uma época inesquecível.""Quem papa as taças são os atletas, são eles que concretizam os nossos sonhos. No FC Porto tem de haver o espírito de querer ganhar. Dentro das regras e do desportivismo. Competir mas sempre para vencer. Que a partir de amanhã possamos manter o mesmo nível de conquistas.""O Sérgio Conceição tem contrato de mais dois anos. Porque quer, porque eu quis, porque nós quisemos. Não percebo porque isso é assunto.""Espero que seja possível segurá-los. Ninguém consegue segurar sempre, mas a minha vontade é mante-los todos.""Temos dois ouvidos, um para entrar e outro para sair. Pode sair e entrar mais rapidamente ou nem entrar. Nem é problema. Existe em toda a parte e não ligo. Gosto de ser insultado em fim de jogos, é sinal que ganhamos.""O melhor momento foi a vitória em Viena. O FC Porto já não era um desconhecido porque tinha estado em Basileia. Um dos pontos do programa era estar numa final europeia, diziam-me que era impossível. Felizmente não demorou muito. Estar em Viena, contra um monstro que era o Bayern, com 90% de probabilidades de ganhar, estádio todo de vermelho, e vencer daquela forma, tão justa. Foi o dia mais feliz para mim como presidente do FC Porto.""Disse há bocado que não vou dizer que vou sair, vou dizer que já saí. Pode ser antes, no final do mandato, é quando eu vir que não sou útil ao FC Porto, que não tenho capacidade de gerir um clube tão grande como este. Serei eu a tomar a decisão, não preciso que ninguém me empurre. 40 anos à frente de um clube é uma loucura, uma boa loucura mas uma loucura. Dizer é no dia tal não vou dizer.""Espero é que quem me vier suceder venha com espírito de servir o FC Porto, que ame o FC Porto, não que esteja 40 anos, isso é impossível, acho que não se repete, mas que sirva o FC Porto. Não tomarei posição sobre candidatos, não direi uma palavra se houver mais do que um candidato. No dia em que for eleito serei seu apoiante mas vou retirar-me da vida desportiva do clube para não estar o meu fantasma atrás de quem quer que seja. Confio que quem vier será com bom espírito, senão fosse assim seria uma frustração, uma traição pelos 40 anos em que servi o FC Porto."