Pinto da Costa e o futuro de Conceição: «Os tubarões andam no mar e ele não é marinheiro...»

Pinto da Costa abordou este domingo, depois do FC Porto bater o Sp. Braga no Jamor por 2-0 e conquistar a Taça de Portugal, o futuro de Sérgio Conceição, assegurando que o treinador dos dragões tem contrato por mais um ano e que o vai cumprir."Ele vai falar comigo sempre que queira, se calhar ainda vamos falar hoje. Sobre o futuro, tanto eu como ele sabemos. Eu sou o presidente do FC Porto e ele o treinador. Esse é o futuro. Óbvio [que o futuro é com Sérgio Conceição]. Se eu e ele temos o compromisso de mais um ano, qual é a dúvida? Sei que ele continua, que tem contrato com o FC Porto. Não faz sentido pedir a um indivíduo que tenha contrato para cumprir contrato. Isso não é um assunto", referiu à RTP3."Os tubarões andam no mar e o Sérgio Conceição não é marinheiro", rematou.