Pinto da Costa e o jogo contra o Sp. Braga: «Mostrámos realmente o que é ser FC Porto»

Pinto da Costa mostrou-se este sábado agradado com a exibição do FC Porto, esta sexta-feira, diante do Sp. Braga. O presidente azul e branco falou a representantes das casas do FC Porto no evento Mundo Azul e Branco, que serviu de tributo pelos seus 40 anos na presidência."Este é um momento em que o clube tem dificuldades, como todos os clubes nacionais, assoberbados em impostos e sem ajuda estatal. Mas continuaremos a lutar para vencer e proporcionar aos nossos adeptos noites como a de ontem [sexta-feira], em que mostrámos realmente o que é ser FC Porto", disse.Momentos antes, por entre memórias dos seus 40 anos de presidência, deixou o bem humorado relato de uma visita ao Canadá. "Os meus filhos e a minha mulher costumam dizer que para mim o FC Porto é a minha vida. Não é só a minha vida, mas é grande parte dela. O meu primeiro cartão de dirigente é de 1962, a maior parte de vós nem era viva. (...) Nunca posso esquecer as visitas que fiz ao longo destes 40 anos, algumas delas em momentos de desânimo que me davam uma força que vocês nem calculam. Estive por exemplo em Toronto, numa deslocação com mais de 1.500 pessoas. No dia seguinte tinha o pulso aberto de tantos autógrafos que dei", contou, bem humorado.