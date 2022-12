Pinto da Costa e o mercado: «Abaixo da cláusula ninguém sairá»

Pinto da Costa fechou por completo a porta a possíveis saídas do FC Porto por valores que não os contemplados nas respetivas cláusulas. Em declarações à margem do jantar de Natal da Comissão de Recandidatura que há anos o acompanha, o líder dos dragões disse ainda que os jogadores estão motivados e que acredita que ninguém sairá."Não creio que saia ninguém pela cláusula. Os jogadores estão motivados, estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões... Estou convencido de que não. Abaixo da cláusula ninguém sairá. E não acredito que saia mesmo pela cláusula", apontou.Quanto a entradas, Pinto da Costa foi mais evasivo. "As transferências ou as mudanças não são de prenda. É uma coisa ponderada, cuidada, se for necessário em caso disso, será. Consideramos que temos um bom plantel, só desejamos que não haja muitas lesões como tem havido agora e houve no Campeonato do Mundo", referiu.