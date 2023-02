Pinto da Costa e o mercado: «Pensei que cada clube tinha comprado um Enzo e vendido outro...»

O FC Porto não fez qualquer movimentação no mercado de janeiro, nem em termos de entradas, nem em termos de saídas, e Pinto da Costa foi questionado sobre a razão pela qual isso aconteceu. Em declarações à margem da inauguração do novo hotel Axis Porto Club, localizado na antiga sede dos dragões, o líder portista explicou-se e falou... de Enzo Fernández, que deixou o Benfica para rumar ao Chelsea."O FC Porto não mexeu porque entendemos e o treinador já o disse que o grupo é forte e bom. Não havia necessidade de estar a mexer. Os outros não acompanhei bem. Tentei ver num canal as movimentações, mas durante uma hora só falaram do Enzo. Até cheguei a pensar que havia muitos Enzos e que cada clube tinha vendido um e comprado outro", atirou.Por outro lado, Pinto da Costa adiantou também que o FC Porto não recebeu propostas por jogadores, em grande parte devido à intransigência que apresentou desde início. "As pessoas já sabiam a posição que tinha tomado e que transmiti atempadamente a todos os empresários. Não iam perder tempo", apontou.Por fim, o presidente dos dragões falou também de Fran Navarro, jogador que está na iminência de ser reforço dos portistas para a próxima época, mas não abriu o jogo. "Quem é? Onde é que joga? Em que lugar? Pontas-de-lança temos muitos", referiu.