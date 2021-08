Pinto da Costa e o mérito de Conceição: «Permite que o FC Porto ande no topo da Europa»

A morte de Quintana, a final do último playoff de basquetebol, a arbitragem de Hugo Miguel no último Moreirense-FC Porto, a prestação azul e branca na última edição da Liga dos Campeões, a renovação de Sérgio Conceição e o Porto. Sempre a cidade do Porto. Foi com estes temas como pano de fundo que se fez o último episódio, exibido esta sexta-feira, da série informativa 'Ironias do Destino', que pôs em revista os 39 anos de Pinto da Costa na presidência do FC Porto.





O atual treinador da equipa de futebol, levou uma boa dose dos elogios do presidente. "Ele é o treinador que se dedica de alma e coração e que, com as nossas limitações, que as temos, permite que o FC Porto possa andar no topo do futebol europeu, que possa disputar e vencer títulos. Foi um descanso saber que até final do meu mandato não tenho problemas com o treinador.": "Foi um acontecimento trágico. Sempre que perdemos um dos nossos, todos ficam magoados e sem palavras. Só que o Alfredo era um indivíduo especial, transmitia uma vontade de viver, uma alegria e quase uma obsessão pela vitória. Foi um golpe muito grande para todos. Homens como ele nunca serão esquecidos, perdurará na história no clube e no coração de todos os que lidaram com ele. Ainda na recente vitória na Taça de Portugal, contra o Benfica, antes do jogo fizemos em conjunto uma promessa de vencer aquele titulo para que o Quintana fosse também campeão, fosse também vencedor. Foi um golpe irreparável. Foi uma infelicidade para todos. Infelizmente o Mundo tem destes incompreensíveis acontecimentos. É preciso tratar de quem o Quintana amava e recordar o que ele foi como um exemplo para os jovens.": "O que aconteceu foi uma anormalidade incrível. O jogo (final do play-off) estava nos últimos segundos, um árbitro adulterou a verdade desportiva marcando uma falta ao contrário e entregou o título que seria para o FC Porto e foi para o Sporting. Foi uma frustração tremenda e dá-nos que pensar. O nosso dirigente Vítor Hugo disse logo, após o jogo, que não valia a pena continuar... Realmente, o basquetebol é uma modalidade que em Portugal não tem possibilidade de se impor internacionalmente. Se lutamos para ganhar cá e não nos deixam andamos a perder tempo.: "Num momento crucial do campeonato houve essa arbitragem do senhor Hugo Miguel, em Moreira de Cónegos, que foi anormal. Não vou dizer que fez de propósito, mas não posso garantir que não fez. Sei o que fez, mas não estou a analisar intenções. Todos os técnicos de arbitragem referiram três penáltis por assinalar, é muita coincidência e muito anormal. Não digo que foi por isso que não ganhámos o campeonato, mas que teve influência e nos afetou num momento decisivo, isso é verdade. Foi uma época atípica, porque não houve público e para quem tem o apoio que a nossa equipa tem, fora e em casa, é frustrante e desmotivante para os jogadores, que estão habituados ao calor dos adeptos. Até para quem está presente, como os dirigentes, parece que está num treino, dá um certo amolecimento. Viu-se isso contra diversas equipas.": "Foi por pormenores... Acreditava que podia ir à final e depois da eliminatória com o Chelsea fiquei com mais convicção de que teria sido relativamente fácil. Fomos a única equipa que venceu o campeão europeu. Quando estava 1-0 houve um penálti flagrante que nos podia dar o empate na eliminatória e o árbitro não marcou, parece que passou uma mosca à frente dos olhos e teve de os fechar naquele instante. Mesmo depois de perder 2-0 tivemos força anímica a capacidade para vencer o segundo jogo. Era minha convicção de que podíamos ter ido à final. Há que pensar que, pelo menos, se é que isso é alguma consolação, o campeão europeu só perdeu com o FC Porto.""Sempre disse que o meu treinador era o Sérgio Conceição, que não admitia outra opção, e que, se possível, queria que ele fizesse contrato até ao fim do meu mandato. Era a minha convicção, o meu desejo e o de todos os portistas. Alguns comentadores disseram que não queriam que ele ficasse, porque queriam era que o FC Porto perdesse, o que é natural, porque são de outros clubes. Eu também quero que os outros clubes percam, sendo os jogos em Portugal. Desde a primeira hora, ele [Sérgio Conceição] demonstrou vontade de ficar no FC Porto, rejeitando contactos e convites aliciantes, e isso fez com que renovássemos três anos.": "Da parte dele terá influenciado a confiança que tem em mim, da minha parte foi a certeza que tenho de que ele é o treinador que se dedica de alma e coração e que, com as nossas limitações, que as temos, permite que o FC Porto possa andar no topo do futebol europeu, que possa disputar e vencer títulos. Foi um descanso saber que até final do meu mandato não tenho problemas com o treinador.": "Nunca tive nenhum problema com ele. Sei que o Sérgio Conceição fica de muito mau humor quando perde, mas no dia em que tiver um treinador que fique bem-humorado quando perde não serve para mim.": "Sinto que é uma cidade maravilhosa, onde nasci e sempre vivi, ode espero viver até ao resto dos meus dias. Não há vista mais bonita do que esta.