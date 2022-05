Pinto da Costa e o palmarés do FC Porto: «Nem sei de cor a contabilidade dos títulos a que estou ligado...»

Pinto da Costa manifestou a sua "felicidade" pela conquista de mais um título de campeão nacional, e ao mesmo tempo revelou-se orgulhoso por ver o FC Porto com um palmarés mais rico. No seu artigo de opinião na revista 'Dragões' com o título "Contra factos não há argumentos", o presidente destacou a importância de ter sido alcançado o principal objetivo da época."Nada me dá mais satisfação do que chegar a maio e poder escrever nesta página que atingimos o nosso principal objetivo: sermos campeões. A felicidade que sinto não é individual. O que me move não é poder dizer que ajudei a ganhar mais um campeonato, até porque nem sei de cor a contabilidade dos títulos a que estou ligado. Fico genuinamente contente por saber que o FC Porto fica com um palmarés mais rico, por constatar que o trabalho dos nossos jogadores, treinadores, dirigentes e funcionários é recompensado por aquilo que mais ambicionavam, por saber que há muitos adeptos que passam por situações difíceis e que por momentos têm uma vida um bocado melhor por causa deste sucesso", começou por escrever o líder portista.Um êxito, que segundo Pinto da Costa, assenta no facto de no FC Porto se trabalhar "muito e com muita qualidade". "É a confiança na nossa estrutura e nos nossos profissionais que fundamenta a minha convicção de que a probabilidade de termos êxito é sempre grande. E acredito nisso, independentemente dos comentários que, segundo me dizem, se vão fazendo em algumas televisões por quem não sabe nada sobre aquilo de que fala", rematou o presidente na sua publicação.