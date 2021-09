Pinto da Costa e o regresso do público: «Só a DGS pode explicar o que não tem explicação»

Pinto da Costa teceu breves considerações ao Porto Canal em relação ao regresso do público nos estádios, voltando a deixar críticas à Direção-Geral da Saúde pela forma como lidou com o processo pandémico.





"Foi um ano e meio. Foi em março do ano passado que fecharam os estádios, houve momentos incompreensíveis. Naturalmernte que só a DGS poderá explicar o que não tem explicação, víamos touradas com gente, espetáculos com gente e o futebol, que é ao ar livre, não podia ter ninguém. Mas isso são os invisíveis, os inteligentes invisíveis que determinaram. Felizmente parece que já é passado e é bom, num dia em que vamos ter público na Champions League, mostrar o que foi esta bela exposição", disse a partir do museu do FC Porto, em referência à exposição 'Os Invisíveis', de Diogo Silva, disponível no museu até ao final deste ano civil.Recorde-se que Pinto da Costa já esteve esta manhã junto ao Estádio do Dragão, onde liderou as cerimónias do hastear da bandeira no 128.º aniversário do FC Porto . Nesta altura acompanha o encontro dos jovens dragões , da Youth League , em Pedroso, Vila Nova de Gaia.