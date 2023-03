Pinto da Costa e o título: «Só atiramos a toalha ao chão quando não for matematicamente possível»

Depois do empate em Braga, o FC Porto ficou mais longe de revalidar o título de campeão nacional, ao ficar a dez pontos de distância do líder Benfica. Ainda assim, Pinto da Costa, presidente dos dragões, não desarma e garante luta até final."Como disse o Sérgio ontem, só atiramos a toalha ao chão quando matematicamente não for possível. Vamos encarar o próximo jogo como jogo para ganhar e os seguintes também", referiu à entrada para a gala do jornal 'O Gaiense', dizendo que as contas estão mais "fáceis para quem está à frente ou do que quem está trás".