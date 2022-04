Pinto da Costa e os 40 anos: «No FC Porto, o impossível apenas demora mais tempo»

Depois de um dia de várias e sentidas homenagens, Pinto da Costa fechou o jantar comemorativo dos 40 anos de presidência com um discurso emotivo e que arrancou sorrisos, lágrimas e aplausos a todos os que marcaram presença no Museu do FC Porto.Uma viagem pelo tempo guiada pelo próprio e que foi ao início de tudo, a 23 de abril de 1982, data em que tomou posse pela primeira vez."Vocês compreenderão que ao fim de 40 anos, 14.600 dias, é muito difícil o que quer que seja. Há 40 anos, por esta hora, mais minuto, menos minuto, tinha acabado de tomar posse. Como hoje ouvi nos tais depoimentos toda a gente a dizer que tenho boa memória e muito sentido de humor, eu vou começar por usar esse humor dizendo uma realidade: conta-se que um indivíduo que foi condecorado por ter salvo um menino que tinha caído ao rio, quando lhe perguntaram qual era a sensação, disse: ‘só queria saber quem foi o sacana que me empurrou’. A única diferença comparativamente é que sei quem me empurrou. Foi o meu querido amigo Álvaro Pinto, o saudoso Armando Pimentel e foi o grupo que lideraram que me monto uma armadilha. Assumi a presidência com o coração aberto e com determinação total de superar qualquer dificuldade. E as dificuldades foram enormes. Pareciam inultrapassáveis", começou por recordar."Só que defendia que nada era impossível e que o impossível apenas demora mais tempo. E a prova é que, há 40 anos, se alguém dissesse que o presidente iria ser presidente 40 anos depois, toda a gente diria que era impossível. Mas como no FC Porto o impossível só demora mais tempo, demorou 40 anos. Mas tenho o prazer de estar aqui a lembrar o dia da tomada de posse, de 23 de abril de 1982. As dificuldades eram enormes. Nem quero pensar nelas. Eram problemas todos os dias. Fomos eleitos dois anos e andou um grupo de pessoas com um ex-dirigente a fazer visitas dizendo que só duraríamos 3 meses porque éramos um grupo que tinha assaltado o clube a mando de um partido português. Tivemos dificuldades imensas", lembrou ainda.