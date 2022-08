Pinto da Costa e os seus 2.000 jogos: «O mais importante é este contra o Marítimo»

Pinto da Costa cumpre este sábado o seu 2.000.º jogo na presidência do FC Porto. De todos eles, o líder azul e branco escolher como o mais importante o desta receção ao Marítimo."São 2 mil jogos, mas o que foi importante é que vencemos uma grande percentage deles. E o mais importante de todos é o de hoje. É este que precisamos de vencer. Contamos com o apoio dos nossos adeptos e é isso que vai acontecer seguramente. É uma marca que só fará sentido se vencermos este", referiu, em declarações ao Porto Canal.Apesar do foco no presente, Pinto da Costa aceitou recordar o passado, não para identificar um jogo especial em particular, mas para agradecer a todos os que representaram os dragões. "Recordo todos os jogos que o FC Porto venceu, pois foram importantes. Mas queria aproveitar esta ocasião para falar não sobre mim ou sobre o passado, mas para agradecer aos técnicos e jogadores que participaram neste trajeto, foi graças a eles que vencemos tantos jogos e tantos troféus. E tenho a certeza que estes jogadores e este treinador, com estes adeptos, continuarão a fazê-lo. Todos os jogadores e técnicos são importantes, os que ganharam mais e os que ganharam menos, todos os que trabalharam pelo FC Porto e lhe permitiram chegar ao ponto a que chegou merecem o meu respeito", disse Pinto da Costa.Na companhia de alguns ex-jogadores azuis e brancos, como Derlei, Rubens Júnior, Helton e Domingos Paciência, o líder portista congratulou também todos os colaboradores dos dragões. "No FC Porto toda a gente trabalha no dia a dia como se não tivessem existido vitórias no passado. E esse não é o meu espírito, é o espírito de todos, é o espírito do dragão", sentenciou.