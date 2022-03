Pinto da Costa e os títulos ao alcance do FC Porto: «Não é tempo para deitar foguetes»

"Quase 40 anos como presidente do FC Porto ensinaram-me que nada está conquistado até estar efetivamente ganho, e que enquanto isso não acontece não é tempo para deitar foguetes. É tempo para trabalhar. E é a continuar a trabalhar muito e bem que, acredito, vamos chegar aonde queremos." Foi assim que Pinto da Costa colocou um travão na euforia, numa altura em que o FC Porto continua firme na luta pelos três títulos que continuam ao alcance.O presidente do FC Porto, ainda assim, está ciente do bom período que a equipa atravessa, deixando isso claro na edição de março da revista Dragões, que viu a luz do dia esta terça-feira."Felizmente, no plano desportivo, o último mês foi fértil em boas notíciaspara o FC Porto. Continuamos líderes do campeonato, vencemos a primeira mãodas meias-finais da Taça de Portugal num campo difícil e frente a um adversário com valor, e ultrapassámos uma eliminatória da Liga Europa contra uma equipa poderosa, em dois jogos muito especiais para o nosso treinador. Não tenho, por isso, motivos para vacilar no otimismo que me acompanha desde que começámos a preparar esta temporada. Mas também não tenho qualquer razão para festejar", admitiu, já depois de ter escrito sobre o tema que domina a atualidade mundial."Eu já frequentava a instrução primária quando terminou a II Guerra Mundial, em 1945, e tenho memórias sobre o rasto de destruição e de dificuldades que esta catástrofe provocou em toda a Europa. Acompanhar, na terceira década do século XXI, o deflagrar de um conflito com a dimensão daquele a que assistimos na Ucrânia é chocante e demonstra bem como é precário e provisório tudo aquilo quemuitas vezes damos como adquirido. A paz nunca é definitiva, constrói-se todosos dias, e o desporto pode desempenhar nisso um papel importante, não só simbólico. É muito positivo que a FIFA, a UEFA e diversos clubes promovam ações de solidariedade para com o povo ucraniano, mas ainda é mais relevante que estas instituições tenham a coragem de adotar medidas difíceis que estão emlinha com as sanções aplicadas à Rússia", subscreveu.E acrescentou: "O desporto em geral e o futebol em particular são demasiado importantes para serem dispensados de escolher um lado numa situação como estas."