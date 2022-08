Pinto da Costa e os títulos: «Só aumenta a quantidade de pedras que tentam colocar no nosso caminho»

"Uma espinha cravada na garganta da capital". Este é o título da página do presidente na revista Dragões, cuja edição de agosto conheceu a luz do dia nesta sexta-feira. Pinto da Costa escreve ainda sobre os três títulos ganhos nos últimos meses pela equipa de futebol dos dragões para concluir assim: "O facto de termos ganho muito nos últimos tempos só aumenta a quantidade de pedras que tentam colocar no nosso caminho."Pinto da Costa começa assim o seu editorial: "Uma época à Porto é uma época com luta, superação, trabalho, qualidade e vitórias. 2022/23 ainda agora começou, mas já é uma época à Porto. É evidente que os sucessos do nosso clube medem-se em títulos, por isso não havia melhor forma de começar a temporada do que a ganhar a Supertaça. Em pouco mais de três meses, vencemos os três troféus nacionais mais importantes. E foram três vitórias indiscutíveis. Não devia ser necessário recordar este facto, mas a forma como o FC Porto é tratado pela comunicação social tem muitas vezes como consequência que algumas pessoas se esqueçam do que é óbvio: graças ao mérito do nosso treinador, dos nossos jogadores e de todos os que com eles trabalham, o nosso clube tem sido superior aos rivais e encontra-se na posição invejável de campeão em título das provas mais relevantes."O presidente do FC Porto prossegue de olhos postos no presente e no futuro. "Como já disse várias vezes, este estatuto já não nos serve de nada. As vitórias do passado já não estão em causa e o que me preocupa – e a todos no FC Porto – são as conquistas do futuro. Sabemos que para manter o alto nível do nosso desempenho desportivo vamos ter de continuar a enfrentar várias adversidades, e o facto de termos ganho muito nos últimos tempos só aumenta a quantidade de pedras que tentam colocar no nosso caminho", vincou, dando como exemplo o que apelida de "pseudonotícias descaradamente falsas que até foram desmentidas pelo Sérgio Conceição".Para Pinto da Costa, "na origem dessas invenções está sempre a imprensa de Lisboa. Apesar de o sucesso do FC Porto e das lutas do nosso clube contra as mentiras e as injustiças não serem algo recente, parece-me que em Lisboa ainda não se habituaram a lidar com isso. E quando me refiro a Lisboa não está em causa a cidade propriamente dita, onde sou sempre bem recebido e onde existem cada vez mais pessoas que vibram com o FC Porto", esclareceu."O que está em causa é a capital enquanto símbolo de um país que sempre foi muito centralizado e que o é cada vez mais, onde a proximidade aos poderes excessivamente concentrados é um fator decisivo seja para o que for, ao ponto de até no estrangeiro já se reconhecer que isso explica uma grande parte dos problemas de Portugal. O FC Porto, para ganhar, tem de lugar contra isso. É o que temos feito, e não nos podemos queixar dos resultados. Vamos continuar a fazê-lo. Somos e queremos continuar a ser uma espinha cravada na garganta da capital", concluiu.