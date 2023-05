Pinto da Costa e uma eventual candidatura de André Villas-Boas: «Se estivesse no lugar dele...»

André Villas-Boas admitiu, recentemente, a possibilidade de se candidatar à presidência do FC Porto, em 2024. E, esta segunda-feira, Pinto da Costa foi questionado sobre isso."Qualquer sócio com quotas em dia e que seja sócio, creio, há cinco anos pode candidatar-se. Não é assunto meu", devolveu o presidente portista. "Mas esperava uma palavra dele?", insistiu-se. "Se calhar, se estivesse no lugar dele era capaz de a ter. Mas não vejo que ele seja obrigado a isso. Qualquer sócio tem o direito a candidatar-se", devolveu Pinto da Costa.As eleições foram tema de conversa na Câmara Municipal do Porto, à margem da receção à equipa de hóquei em patins do FC Porto, que se sagrou recentemente campeã da Europa. E foi ainda perguntado a Pinto da Costa se Rui Moreira o convenceu a recandidatar-se à presidência do FC Porto."Não, não falamos disso. Falamos sobre a cidade, coisas importantes, e também de tudo o que ele tem conseguido para a cidade. Não estivemos a falar disso. Não preciso [que ninguém me convença], porque neste momento não é assunto para mim. Temos tanta coisa para fazer, temos um centro de treinos, quase que uma cidade desportiva para tentar concretizar. Está em curso. Estar agora preocupado com uma questão que vem daqui a um ano... Isso não é preocupação para mim", rematou Pinto da Costa.