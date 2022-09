Pinto da Costa e Vítor Baía desceram ao balneário no final do jogo com o Club Brugge para falar com os jogadores e equipa técnica, algo que já é habitual após o término das partidas dos dragões. Ainda assim, tendo em conta a pesadíssima derrota sofrida ante os belgas, a presença do presidente e do 'vice' ganha um maior significado e relevância, especialmente pelo impacto que este desaire pode ter nas esperanças do clube em avançar na Liga dos Campeões.O FC Porto, recorde-se, termina a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões sem qualquer ponto, já a 6 dos belgas e a 3 de At. Madrid e Bayer Leverkusen.