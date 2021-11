Pinto da Costa elogia Moncho López: «Para mim é o campeão nacional»

O campeonato nacional de basquetebol de 2020/21 ficou marcado por um final polémico, que levou inclusive o FC Porto a ponderar abandonar a modalidade. No jogo 5 entre dragões e Sporting, realizado no Pavilhão João Rocha, os azuis e brancos atiraram-se à arbitragem, reclamando uma falta já perto do final que não foi assinalada.Ora, na gala dos Dragões de Ouro, realizada na noite desta segunda-feira, Pinto da Costa não esqueceu o episódio e disse a Moncho López, treinador da equipa de basquetebol que foi eleito o treinador do ano, considerou que, aos seus olhos, este era campeão nacional."Este Dragão de Ouro foi entregue ao galego mais português e portuense que existe. Foi o reconhecimento da paixão por um clube e uma região. Entregue a Moncho López, que já dirigiu mais de 500 jogos. Venceu também porque no ano passado foi campeão nacional, até 10 segundos do fim, enquanto decorreu o campeonato da verdade. E quando a 10 segundos do fim disseram basta, para não dizer chega, vamos aldrabar isto tudo. Para mim, é o campeão nacional. Espero mantê-lo muitos anos", referiu.